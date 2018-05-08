"Спартак" подписал контракт с защитником Гончаровым

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Максимом Гончаровым, который в завершившемся сезоне КХЛ выступал за уфимский "Салават Юлаев".

Как сообщается, соглашение с 28-летним защитником рассчитано до 30 апреля 2019 года.

Гончаров является воспитанником московского ЦСКА и выступал за армейцев с 2006 по 2010, а также в 2013-14 годах. С 2010 по 2012 годы защитник был в системе "Аризоны Койотис", но не сыграл в НХЛ ни одного матча. В сезоне-2014/15 Гончаров защищал цвета омского "Авангарда", а последние три сезона провел в "Салавате Юлаеве".

Всего на счету Гончарова 353 игры в КХЛ, в которых он набрал 78 (28+50) очков.