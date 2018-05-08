Средняя цена на смартфон в России резко выросла

Средняя стоимость одного проданного смартфона на российском рынке с прошлого года выросла с 11 800 до 15 325 рублей - то есть на 23%.

Об этом сообщила компания МТС, пишет Hi-Tech Mail.ru. Внутри розничной сети МТС средняя цена устройства выросла еще значительнее — на 43%, до 15 000 рублей.

Аналитики ритейлера утверждают, что такой сильный всплеск произошел впервые. Причина кроется в том, что россияне все чаще выбирают дорогие гаджеты — от 30 000 до 40 000 рублей. Самыми популярными смартфонами в этой ценовой категории стали iPhone 7, iPhone 6s и Samsung Galaxy A8.

Дорогостоящую технику стали покупать из-за доступности кредитов. Сейчас кредиты одобряют онлайн, от пользователя требуется только заполнить анкету. Как отмечается, согласно данным Росстата, доход россиянина на конец февраля в среднем составлял около 31 тысячи рублей.

Доступные по цене смартфоны (до 5 000 рублей) вышли из моды, число продаж в этом сегменте уменьшилось на 15%.