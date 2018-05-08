США известили партнеров о намерении выйти из сделки с Ираном

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил представителям Франции, ФРГ и Великобритании, что президент США Дональд Трамп намерен выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников портала, в ходе телефонных переговоров в минувшую пятницу «Помпео поблагодарил "европейскую тройку" за усилия, которые они приложили для того, (...) чтобы убедить Трампа не покидать ядерное соглашение, но он ясно дал понять, что президент хочет пойти другим путем».

Ранее сообщалось, что 8 мая Трамп объявит свое решение по судьбе иранской сделки, однако официальные заявления в данной связи пока не прозвучали.