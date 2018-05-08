США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп, как и обещал, объявил 8 мая о своем решении по ядерной сделке с Ираном. Исходя из того, что Тегеран не соблюдает ее условия, Вашингтон считает соглашение недействительным для себя и вводит ранее действовавшие антииранские санкции. Кроме того, планируется введение новых санкций, передает Reuters.

Сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы (СВПД, который СМИ называют «иранской сделкой») приведет к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке, уверен Трамп. «Если я позволю этой сделке остаться в силе, то вскоре на Ближнем Востоке начнется гонка ядерных вооружений», — приводит его слова ТАСС.

По словам президента США, «так называемое иранское соглашение должно было защищать Соединенные Штаты и наших союзников от безрассудства иранской ядерной бомбы — оружия, которое только поставит под угрозу выживание иранского режима», но «на самом деле соглашение позволило Ирану продолжать обогащать уран и в конечном итоге достичь ядерного прорыва».

Трамп утверждает, что у него имеется «убедительное подтверждение» наличия ядерных разработок у Ирана.

Напомним, что политик еще до победы на выборах президента США называл иранскую сделку худшей из тех, которые были заключены Бараком Обамой, и анонсировал выход из СВПД в случае, если «не удастся ничего изменить».

Трамп заранее предупредил партнеров США о своем намерении. В частности, он рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что собирается не только восстановить санкции, которые действовали против Ирана до заключения СВПД, но и принять новые меры экономического воздействия.

Макрон и глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон отмечали, что выход США из сделки с Ираном крайне нежелателен, поскольку может обострить ситуацию на Ближнем Востоке.