США поставят в Европу военную технику для «столкновения в ближайшее время»

США отправят в Европу новый бронетранспортер «Страйкер» для обеспечения мобильности бригад американской армии в Европе.

Об этом сообщает Warrior Maven.

Издание отмечает, что машина может оснащаться системами обнаружения и ведения огня. Так, на «Страйкер» могут быть установлены противовоздушные ракеты, позволяющие уничтожать вертолеты и беспилотники.

«Мы ищем срочное решение для столкновения в ближайшее время», — заявил изданию директор Программы по анализу и оцениванию в армии США генерал-майор Джон Феррари.

Как отмечается в статье, поставки запланированы на 2020 год. «Страйкеры», по мнению издания, войдут в состав системы противовоздушной обороны средствами ближнего действия (SHORAD. — Прим. ред.).

Выпуск первых бронетранспортеров, ориентированных под SHORAD, запланирован на 2019 год, сообщает издание.