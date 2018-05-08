Стали известны итоги расследования смертельного ДТП с беспилотником Uber

Причиной столкновения беспилотного автомобиля с пешеходом в марте этого года в Аризоне могла стать проблема с программным обеспечением, пишет The Information.

В результате расследования смертельного ДТП выяснилось, что несчастный случай может быть связан со сбоем программного обеспечения, проигнорировавшего объект на дороге. Об этом изданию сообщили два информированных источника.

Собеседники издания сообщили, что датчики автомобиля обнаружили пересекавшую улицу женщину с велосипедом, но программа Uber почему-то решила, что ей не надо на нее реагировать.

Как и многие другие автономные системы транспортных средств, программное обеспечение Uber имеет возможность игнорировать «ложные срабатывания» или объекты, которые не могут быть проблемой для транспортного средства, например, пластиковые пакеты. Руководство Uber довело эту функцию до такого совершенства, что машина не среагировала на человека достаточно быстро.

Напомним, 19 марта принадлежащий компании Uber внедорожник Volvo в автономном режиме с водителем-испытателем в городе Темпе штата Аризона сбил 49-летнюю Элейн Херцберг. Она решила пересечь дорогу в неположенном месте и свернула на проезжую часть и была сбита машиной. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.