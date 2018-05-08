Стало известно, как будет выглядеть первое летающее такси

Летающее такси скоро станет реальностью. Компания Uber анонсировала прототип первого воздушного такси и показала, как оно будет выглядеть.

Обновленный концепт летающего такси представлен публике. Uber показала макеты аэротакси, которое будет представлять собой облегченный гибрид самолета и вертолета. Машина будет напоминать увеличенный квадрокоптер. Летательный аппарат будет управляться с помощью четырех лопастей, так что такси будет достаточно широким. Как сообщает The Verge, оно также будет достаточно мобильным, так как лопасти будут складными.

Как видно, выглядит первое воздушное такси вовсе не так, как в фильме «Пятый элемент», но вполне в духе «Звездных войн».

Известно, что такое такси будет вмещать 4 пассажиров. «Таксопарки» разместят на крышах высотных зданий, и такси будет набирать высоту не менее 600 метров. При этом на первых порах эксплуатации при перелетах компании-перевозчики прибегнут к услугам пилотов, а после полностью перейдут на автопилот.

Реализация проекта летающих такси произойдет к 2023 году.