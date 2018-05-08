Стало известно, когда решится ситуация с задержкой выплат пенсий переселенцам

Задержка с выплатами пенсий переселенцам с Донбасса не является массовой и связана с проведением верификаций ВПЛ, а также изменением механизма проведения таких верификаций.

Источник в украинской власти отметил: «Ситуация должна нормализоваться на текущей неделе».

При этом координатор инициативной группы по решению проблем переселенцев Руслан Калинин сообщил, что правительство не меняло правила выплат переселенцам, хоть выплаты пенсий переселенцам в начале мая в отведенные сроки не осуществлялись.

Калинин добавил: «В Минсоцполитики объяснили, что такой сбой есть, но этот сбой — буквально на несколько дней, и он связан с праздниками. Я не думаю, что это связано с новыми волнами невыплат».