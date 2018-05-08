Странная атака ВСУ: силовики расстреляли свой БМП – Донбасс, хроника событий

ВСУ провели странную атаку в Донбассе, имеются погибшие и раненые.

Бойцы 24-й бригады ВСУ, дислоцированной в Донбассе, атаковали своих сослуживцев. Об этом стало известно из сообщения представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

Он сообщил о том, что инцидент произошел несколькими днями ранее. Украинский БМП, намереваясь исполнить поставленную задачу по обстрелу северной части Горловки, заехал на минное поле, в результате чего подорвался.

Соседние подразделения, услышав звуки разрывов, посчитали, что на данном участке военные ДНР пошли на прорыв, запаниковали и открыли по нему огонь из минометов. В результате огневого налета своих сослуживцев, ранения получили двое украинских военных, еще двое погибли.

Эдуард Басурин, отметил, что в командовании 24-й бригады не стали раскрывать правду общественности, заявив, что силовики погибли якобы из-за столкновения БМП с ДРГ армии ДНР.