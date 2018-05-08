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Стращание ежа голым местом: США вновь не смогли обуздать Россию


Добавлено: 08 май 2018 в 05:00, Категория: Новости на сегодня
Стращание ежа голым местом: США вновь не смогли обуздать Россию

Санкционная политика Вашингтона нанесла больший ущерб Евросоюзу и США, нежели России, против которой и придумали это оружие. В этом году давление на Москву активно продолжается, что негативно отражается на экономиках государств, поддержавших и инициирующих запреты.

В частности, очередная порция «наказаний» по бизнесу Олега Дерипаски наносит сокрушительный удар по экономике США. К такому выводу пришёл президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Он постарался объяснить ситуацию на примере самого продаваемого за океаном автомобиля — Ford F150, для которого требуется довольно большое количество алюминия.

«Если „РУСАЛ“ не будет поставлять этот металл в Америку, <…> то производить столько машин, сколько требуется на рынке, будет невозможно, и это большой урон», — заявил Родзянко.

Эксперт отметил, что Россия является вторым по величине партнером США в области поставок алюминия в государство после Канады.

Он также отметил, что от новых запретов начнет страдать не только автомобилестроение, но и авиастроение, где российские компании занимали львиную долю рынка.

«Если всё это оценить, получается урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске», — резюмировал специалист.

Исходя из вышеизложенного, вполне обоснованно приходишь к выводу, что США и поддержавшие санкции государства пилят сук, на котором сидят.

Конечно, урон российской экономике был нанесён (что, кстати, подтолкнуло к развитию внутри страны), но разве логично терять миллион долларов, если твоя жертва теряет миллион рублей?! Очевидно, что расчет Вашингтона — напугать Москву.

Однако пугать ёжика одним голым местом — глупо. Так что будем ждать, когда же та ветка, на которой сидят наши «партнёры», все же будет допилена.

Ну и, конечно же, приспосабливаться к жизни под давлением санкций — развиваться в других направлениях, думать о развитии внутри страны.

Антон Орловский, для «Русской Весны»


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Добавлено: 08 май 2018 в 05:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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