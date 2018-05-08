Султан Саладин умер от брюшного тифа

В Медицинской школе Мэрилендского университета завершилась очередная, двадцать пятая по счету, ежегодная Историческая клинико-патологическая конференция. Каждый год на этих конференциях обсуждается диагноз какой-либо выдающейся личности прошлого. Например, в 2017 году предметом внимания стала история болезни знаменитого художник Гойи, в 2012 – Ленина, в 2005 – Колумба, в 2004 – Генриха Шлимана, в 2003 – царя Ирода, в 2001 – римского императора Клавдия, в 2000 – Моцарта. На этот раз участники обсуждали причину смерти египетского султана Саладина (1138 – 1193).

Саладин (настоящее имя Юсуф ибн Айюб, почетное прозвание Салах ад-Дин означает «благочестие веры») происходил из семьи курдского военачальника, служившего правителю Халеба (Алеппо). С 19 лет он участвовал в войнах с Иерусалимским королевством, основанным крестоносцами. В 1171 году захватил власть в Египте и получил титул султана. В 1187 году после победы в битве под Хаттином, захватил Акку, Аскалон и Иерусалим, а потом изгнал крестоносцев из большей части Сирии и Палестины. Умер Саладин 4 марта 1193 года в Дамаске, от скоротечной болезни, которую источники называют лихорадкой.

Выступившие на конференции профессор медицины Стивен Гюкман (Stephen J. Gluckman) из Пенсильванского университета и историк крестовых походов Томас Асбридж (Thomas Asbridge) из Университета королевы Марии в Лондоне, изучив описания смерти Саладина в исторических документах, пришли к выводу, что причиной его смерти стал брюшной тиф. Первыми проявлениями болезни стали слабость, потеря аппетита, расстройство желудка. Затем началась лихорадка и интенсивные головные боли. На шестой день болезни Саладин мог сидеть только с опорой на подушки и пить лишь теплую воду. В течение двух последующих дней, как сообщают источники, «ум его начала блуждать». Исследователи видят в этом тифозный статус – сочетание резкой слабости, апатии, нарушения сознания с возможными бредом и галлюцинациями. В последние два дня болезни Саладин стал обильно потеть. Пот проходил сквозь постель и капли его были видны на полу. Слуги сочли это благоприятным признаком, но на деле это могло свидетельствовать о развившимся в результате брюшного тифа инфекционно-токсическом шоке. Больной становился все слабее, периодически то приходил в сознание, то вновь погружался в беспамятство. Продолжительность болезнь – султан умер через две недели – тоже соответствует брюшному тифу.

Брюшной тиф вызывается бактерией Salmonella enterica серотип typhi. Сейчас в мире отмечается приблизительно 22 миллиона случаев заболевания брюшным тифом в год и более 200 тысяч больных умирает. Без лечения болезнь в 25 % случаев заканчивается смертью. При использовании антибиотиков смертность составляет 1 – 4 %.