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Суперавианосец «Шторм» не ограничится одним экземпляром


Добавлено: 08 май 2018 в 09:01, Категория: Политика
Суперавианосец «Шторм» не ограничится одним экземпляром

Перспективный российский авианесущий крейсер проекта «Шторм» может изменить баланс сил на море сразу в трех регионах, пишет издание Military Watch в цикле статей.

Эти регионы — Персидский залив, Арктика и Тихий океан. Кроме возможности демонстрировать там Андреевский флаг, «Шторм» может быть интересен с коммерческой точки зрения: Military Watch видит потенциальный интерес к этому кораблю у Индии и Китая — либо целиком, либо отдельными системами.

Заложить крейсер планируется к 2025 году.

Деньгонесущий крейсер

Самому российскому ВМФ этот крейсер как боевая единица не особо нужен; это скорее способ зарабатывания денег, оспаривает версию Military Watch начальник сектора ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Алексей Лицис.

«Авианосцы, авианесущие крейсеры — это корабли, выполняющие функции прикрытия для наземных, десантных подразделений вдали от своей территории. Поэтому применять „Шторм“ по прямому назначению России, по сути, негде — кроме, может быть, Сирии. Соответственно, если Минобороны вкладывается в создание этого очень дорогостоящего — и очень капризного в эксплуатации — корабля, то интересы лежат в иной плоскости, чем военно-политические», — предположил он в разговоре с «Ридусом».

Новый авианесущий крейсер ни в коем случае не является «братом» единственного российского корабля такого класса, «Адмирала Кузнецова», подчеркивает эксперт. Поскольку «Кузя» создавался в середине 1980-х годов, он морально давно устарел и копировать его нет никакого смысла.

«Тот авианесущий крейсер, о котором идет речь, — это совершенно новый проект, который в чем-то аналогичен понятию „концепт-кара“: машины, на которой отрабатываются новые технологии, но которая совсем не факт, что пойдет в серию», — говорит Лицис.

Крыловский государственный научный центр является разработчиком проекта «Шторм» (Storm 23000E).

Корабль в мешке

По словам эксперта, «Шторм» строится исключительно как рекламный образец для потенциальных зарубежных покупателей, в первую очередь с прицелом на Индию и Китай.

Индусам и китайцам дадут возможность будущий крейсер смотреть, щупать, только что не разбирать на детали, — чтобы покупатели видели, что им не предлагают кота в мешке. При этом создатели проекта не опасаются, что «стратегические союзники» украдут какие-то секретные технологии, ведь «Шторм» и создается с таким расчетом, чтобы эти made in Russia технологии рекламировать.

«Авианесущие крейсеры, авианосцы тоже — это самые высокотехнологичные изделия, какие вообще существуют на вооружении современных флотов. Тот же французский „Де Голль“ ломается постоянно. Американцы тоже какое-то количество авианосцев постоянно держат в ремонте, но они могут себе это позволить, у них на ходу всегда есть достаточное количество других. Поэтому если те же индусы или китайцы решат закупить российский „Шторм“, они одним лишь экземпляром вряд ли ограничатся», — полагает Лицис.

В любом случае на сегодня говорить о каких-то контрактах на поставку «Шторма» преждевременно, подчеркивает он. Никто не станет покупать того самого «кота в мешке», прежде чем не увидит его на ходовых испытаниях. А Минобороны РФ надо «отбить» те 350 миллиардов рублей, которые, по оценкам, уйдут на его доведение до этих испытаний.

Для этого требуется подождать до 2025 года, когда планируется начать постройку крейсера, и еще около десяти лет до момента, когда о его борт можно будет разбить бутылку шампанского.

Кузница на «Кузнецове»

Маловероятно, чтобы «Шторм» строился исключительно на экспорт, поскольку в любом случае чем-то надо будет заменить «Адмирала Кузнецова», когда тот отработает положенный ресурс, предполагает эксперт по военно-морской тематике Российского совета по международным делам Прохор Тебин.

«Для полноценного, а не демонстрационного функционирования авианесущей группировки требуется как минимум три боевые единицы. Одна находится на боевом дежурстве, вторая стоит в доке на профилактике, третья готовится подменить первую, а первая заходит на место второй. Имея на плаву только один крейсер, Россия неизбежно вынуждена на периоды его ремонта оставаться вообще без кораблей этого класса», — сказал он «Ридусу».

Таким образом, учитывая, что приоритетными акваториями для России в обозримом будущем являются Арктика и Тихий океан, ее флоту надо обладать не менее чем шестью авианесущими крейсерами, приводит простой подсчет Тебин. Но решать, стоит ли овчинка выделки, должно высшее руководство страны, добавляет он.

«В нынешней ситуации смысл поддержания на ходу „Кузнецова“ совсем не военно-политический. Его не списывают в утиль потому, что это сейчас — единственный корабль, на котором можно тренировать экипажи и поддерживать их боевую выучку для последующей службы на новых крейсерах такого класса, то есть „Штормов“. По сути, „Кузнецов“ служит в первую очередь кузницей военно-морских кадров для сохранения компетенций российских военных моряков, а не для решения каких-то конкретных боевых задач», — указывает эксперт.

https://www.ridus.ru/news/275939


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Российский «Шторм» изменит ситуацию в трёх регионах, — СМИ США
132 года назад на воду был спущен крейсер «Адмирал Нахимов» - первый российский крейсер с башенной артиллерией
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Шторм в Севастополе
Добавлено: 08 май 2018 в 09:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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