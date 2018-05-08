Таня Мусульбес знает все о макияже

Привет! Я до сих пор грущу, что все мои посты удалены, но это повод начать все сначала. Я хочу сделать свой аккаунт интересным, читаемым и полезным. Поэтому я решила спросить у вас: какие темы интересуют? О чем бы читали с радость и какую рубрику хотели?Часто мне приходясь сообщения о моем макияже. Безусловно мне это льстит. Именно поэтому я готова ответить на один из 10 предлагаемых вопросов! Вам нужно только написать цифру вопроса в комментарий! 1. Почему моя тональная основа на лице выглядит оранжевой? 2. Почему мой макияж так недолго держится? 3. Почему подводка для глаз размазывается? 4. Почему появляются прыщи? 5. Как найти нужный оттенок тонального крема? 6. Почему с некоторыми помадами мои зубы выглядят желтыми, а на улице помада выглядит иначе? 7. Почему кожа лица светлее, чем кожа на теле? 8. Почему у меня все время темные круги под глазами? 9. Почему нужно использовать несколько кисточек для теней? 10. Как выбрать красную помаду и сделать так, чтобы она дольше держалась? Надеюсь для Вас это будет полезной информацией!