Через недельку у меня операция! Часто мне пишут о том, что я вся переделанная! Нос сделанный, грудь не своя и т.д., но к счастью все это мое родное! Меня абсолютно устраивает моя внешность. Просто есть кое-какие моменты, которые хотелось бы подкорректировать, а именно уменьшить грудь и сделать ушки! Из-за большой груди у меня постоянно болит спина, не могу полноценно заниматься спортом и с большим трудом нахожу нижнее белье и купальники, так как объём спины маленький, а грудь большая! Ну и всеми известная отопластика! Как думаете, какая будет первая?
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Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Мусульбес планирует сделать две операции
Татьяна Мусульбес планирует сделать две операции
Добавлено: 08 май 2018 в 11:19, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 08 май 2018 в 11:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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