Татьяна Мусульбес планирует сделать две операции

Через недельку у меня операция! Часто мне пишут о том, что я вся переделанная! Нос сделанный, грудь не своя и т.д., но к счастью все это мое родное! Меня абсолютно устраивает моя внешность. Просто есть кое-какие моменты, которые хотелось бы подкорректировать, а именно уменьшить грудь и сделать ушки! Из-за большой груди у меня постоянно болит спина, не могу полноценно заниматься спортом и с большим трудом нахожу нижнее белье и купальники, так как объём спины маленький, а грудь большая! Ну и всеми известная отопластика! Как думаете, какая будет первая?