Telegram обжаловал решение Верховного суда в пользу ФСБ

Правозащитник Павел Чиков, глава международной правозащитной организации «Агора», представляющий интересы мессенджера Telegram, сообщил, что подал жалобу в Апелляционную коллегию Верховного суда с просьбой отменить решение Верховного суда о законности требования ФСБ, принятое 20 марта.

Чиков в документе аргументировал свою просьбу тем, что признанное законным требование ФСБ принято не уполномоченным на это органом с превышением полномочий. Помимо этого решение установило внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц и содержит широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан.

Представитель международной правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин уточнил, что на основании именно этого приказа Telegram были предъявлены требования предоставить ключи для дешифрования сообщений пользователей.

«Ключевой вопрос в этом деле с приказом ФСБ такой. Относится ли информация, необходимая для декодирования сообщений в мессенджере, к особо охраняемой и подлежащей выдаче на основании судебной санкции? В своем решении 20 марта Верховный суд указал, что на эту информацию гарантии судебного контроля не распространяются. Мы обжаловали это решение, так как не согласны с таким толкованием законодательства», — сообщил он РИА Новости.

Колбасин уточнил, что обжалованное решение Верховного суда не соответствует пяти федеральным законам и Уголовно-процессуальному кодексу РФ.

Напомним, признание требований ФСБ законными стало основанием для судебного решения о блокировке мессенджера и положило начало веерным отключениям IP- адресов, которые затронули десятки тысяч сторонних ресурсов.