Трамп рассказал Макрону о придуманном наказании для Ирана

США готовятся восстановить все ранее действовавшие санкции в отношении Ирана и ввести дополнительные экономические ограничения, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома, который таим образом прокомментировал телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Трамп сообщил президенту Франции о планах США по выходу из «ядерной сделки» с Ираном, заключенной Вашингтоном в период пребывания у власти Барака Обамы. Ранее в Белом доме заявляли, что Тегеран не выполняет свою часть соглашения, продолжая разрабатывать ядерное оружие.

В Иране категорически отвергают обвинения в свой адрес, заверяя, что никаких разработок после заключения сделки не ведут.