Трампу не разрешили письменно дать показания по «российскому следу»

Президент США Дональд Трамп будет лично давать показания по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы главы Соединенных Штатов, передает телеканал CBS со ссылкой на представляющего его интересы экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

По словам юриста, такое решение принял спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование. Джулиани пояснил, что Трамп предлагал дать показания по «российскому делу» в письменном виде.

Ранее бывший адвокат президента США Джозеф Дигенова утверждал, что расследование Мюллера стало «недобросовестным», поэтому американский лидер не будет давать показания перед спецпрокурором и его командой.

Теперь Джулиани уточнил, что Трамп действительно может не явиться для дачи показаний к Мюллеру, но не собирается игнорировать повестку в случае последующего вызова в суд.

Напомним, завтра, 9 мая, должно состояться судебное слушание по «российскому делу», которое Мюллер хотел перенести на более поздний срок, но получил отказ от судьи Дабни Фридриха. Спецпрокурор ссылался на процедурные сложности, связанные с тем, что адвокаты одного из ответчиков затребовали для изучения слишком много материалов.