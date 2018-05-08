Треть торговых центров в России закрыли после проверок МЧС

В результате проверок МЧС российских торговых центров после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» временно закрыты около трети объектов. Как стало известно «Коммерсанту» от некоторых консультантов рынка коммерческой недвижимости, совокупные потери могут превышать полмиллиарда рублей.

Некоторые лишенные возможности торговать арендаторы вынужденно отправили персонал в бессрочные отпуска.

8 мая в Хабаровске местные предприниматели решили провести протестную акцию из-за решения закрыть торговые центры после проведенных проверок — краевые суды вынесли 18 определений о приостановке деятельности ТЦ и спортивных объектов.

Один из инициаторов проведения акции Андрей Черкасов заявил изданию, что предприниматели недовольны не проведенными проверками, а тем, что после приостановки работы ТЦ не были представлены графики повторной проверки.

«Все, что сейчас происходит, напоминает образцово-показательную порку», — заявил изданию депутат законодательной думы Хабаровского края Владимир Карпов и владелец торгового центра ЭВР. По его словам, он был готов устранить имеющиеся нарушения, не беспокоя арендаторов, но ТЦ закрыли.

Против закрытия торговых центров без предоставления графиков повторных проверок также выступают предприниматели Ульяновской области. Они пожаловались региональному бизнес-омбудсмену Екатерине Толчиной на ежедневные убытки размером около 900 тысяч рублей.

После пожара в Кемерово только в Москве в результате проверки прокуратурой 250 торговых комплексов возбудили тысячу административных производств и направили более 400 предписаний. В Самарской области прокуратура закрыла 15 объектов, в Пермском крае — 16 объектов.