Творческие коллективы ЗВО в День Победы выступят на Дворцовой площади Петербурга

В День Победы на Дворцовой площади Петербурга состоится торжественный концерт, в котором прозвучат стихи и песни военных лет, воспоминания о военном времени и героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Начнется праздник с прибытия на главную площадь города на Неве колонны «Бессмертного полка», затем рота Почетного караула внесет на сцену копию Знамени Победы, Государственный флаг Российской Федерации и флаг Санкт-Петербурга.

В праздничной программе примет участие ансамбль песни и пляски Западного военного округа, музыканты военных оркестров Санкт-Петербургского гарнизона, воспитанники суворовского военного училища, концертный хор Ансамбля песни и танца им. И.О.Дунаевского, народный артист России Александр Розенбаум, народные артистки России Тамара Гвердцители, Валерия и многие другие.

Выступления и номера участников концерта напомнят ветеранам и гостям праздника самые значимые события Великой Отечественной войны – битву под Москвой, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, Курскую дугу, штурм Кенигсберга и Берлина.

Символ самого главного праздника – легендарную песню «День Победы» – исполнит народный артист России Василий Герелло.