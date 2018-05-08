Украина потребовала от Норвегии прекратить выпуск пазлов с Крымом в составе РФ

Посольство Украины в Осло потребовало от Министерства иностранных дел Норвегии повлиять на производителя головоломок L.A. Larsen, выпускающего пазлы с изображением Крыма в составе России, сообщает ABC Nyheter.

В украинском дипломатическом ведомстве призвали незамедлительно прекратить производство таких карт и отозвать уже напечатанный тираж из распространения.

Пресс-секретарь норвежского МИД Фроде Андерсен в ответ обратил внимание на отсутствие в стране норм, связанных с производством и продажей подобных карт и головоломок. По этой причине у ведомства, по его словам, нет оснований для разбирательства в этом деле.

Генеральный директор L. A. Larsen Ларс Кристиан Ларсен в свою очередь пообещал, что на Украину будут направлены экземпляры, где полуостров входит в ее состав.

«У нас есть две версии. Одна версия сделана для России, которая, к слову, является нашим крупнейшим клиентом. Но мы продаем свою продукцию и в Россию, и на Украину. А в украинской версии Крым указан украинским. Это сложный вопрос для нас. Мы не политики. Мы должны поступать так, как нам говорят наши клиенты, и не желаем принимать какую-либо политическую позицию», — заявил он.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ в марте 2014 года. Это произошло после референдума, на котором абсолютное большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали воссоединение с Россией. Украина не признаёт итоги голосования и считает полуостров своей территорией.

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