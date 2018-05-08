Украинский суд оставил капитана «Норда» под арестом

Прокуратура Киева сообщила, что Апелляционный суд Херсона оставил в силе решение об аресте капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.

Об отклонении апелляции также рассказала ТАСС пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма, входящей в состав Генпрокуратуры Украины, Татьяна Тихончук.

«Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам», — цитирует ее РИА Новости. Она добавила, что дело капитана будет передано в суд в ближайшее время.

Напомним, российское судно «Норд» и 10 членов экипажа, граждан России, было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта сейнер был арестован судом, на членов команды наложили штрафы за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.