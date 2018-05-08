Умер писатель и искусствовед Михаил Герман

Скончался писатель и искусствовед Михаил Герман. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея (ГРМ) Александр Боровский, который около 30 лет проработал с Михаилом Германом.

Михаил Герман был главным научным сотрудником Русского музея, автор десятков книг и многочисленных публикаций, посвященных истории и современному развитию искусства. Академик Академии гуманитарных наук, член Международной ассоциации художественных критиков и Международного Совета музеев.

Михаилу Герману было 85 лет.