В 2019 году россияне смогут переводить деньги по QR-коду через соцсети

С 2019 года россияне смогут переводить деньги через социальные сети и мессенджеры при помощи QR-кода, пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку. По его словам, для таких переводов появится специальное мобильное приложение, его разрабатывает ассоциация «Финтех» при Банке России.

Приложение для перевода денег через соцсети и мессенджеры интегрируют в платформу быстрых платежей. В нем для каждой банковской карты плательщика будет создаваться уникальный QR-код, потом на него нужно будет просто нажать — и появится меню со способами отправки денег.

Предполагается, что система с QR-кодами станет альтернативой используемой сейчас системе переводов по номеру телефона. Кроме того, эксперты считают, что новое приложение упростит пользователям работу с платформой быстрых платежей.