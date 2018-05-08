В Бундестаге оценили вероятность военного столкновения России и Европы

Европе и России может грозить опосредованное военное столкновение из-за роста напряженности во взаимоотношениях. Об этом рассказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Марк Йонген.

Политик дал интервью Sputnik Литва. На вопрос о перспективах отношений Евросоюза и Москвы через 10-15 лет депутат ответил, что существуют несколько возможных сценариев, однако в военное противостояние произойдет только в худшем случае. По его мнению, оно случится через «посредника» - в частности, речь может идти об Украине.

Также, по мнению парламентария, самый лучший сценарий приведет к более тесному альянсу с Россией. Йонген уверен, что для этого потребуется усиление позиций партий вроде АдГ.