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В Бундестаге оценили вероятность военного столкновения России и Европы


Добавлено: 08 май 2018 в 06:25, Категория: Новости на сегодня
В Бундестаге оценили вероятность военного столкновения России и Европы

Европе и России может грозить опосредованное военное столкновение из-за роста напряженности во взаимоотношениях. Об этом рассказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Марк Йонген.

Политик дал интервью Sputnik Литва. На вопрос о перспективах отношений Евросоюза и Москвы через 10-15 лет депутат ответил, что существуют несколько возможных сценариев, однако в военное противостояние произойдет только в худшем случае. По его мнению, оно случится через «посредника» - в частности, речь может идти об Украине.

Также, по мнению парламентария, самый лучший сценарий приведет к более тесному альянсу с Россией. Йонген уверен, что для этого потребуется усиление позиций партий вроде АдГ.


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Добавлено: 08 май 2018 в 06:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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