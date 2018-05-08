В Египте обнаружены инопланетные структуры, далеко ведущие в подземелье – конспирологи

Теоретики заговора утверждают, что одному из уфологов удалось обнаружить чужеродные структуры глубоко в египетской пустыне с помощью Google Maps.

Один из виртуальных уфологов на YouTube-канале, известный под псевдонимом SecureTeam10, разместил несколько фотографий, которые, по его мнению, демонстрируют остатки инопланетных зданий в пустыне Каира.

На снимках показана двухконечная структура, похожая на открытые ножницы. Строения также окружены несколькими кругами.

По мнению исследователя внеземных артефактов, строения ведут глубоко в подземелье.



