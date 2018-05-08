В ЕС обсудят введение новых антироссийских санкций

8 мая состоится заседание Комитета постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper; ведет подготовительную работу для Совета ЕС), на котором будет обсуждаться вопрос введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

«Ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки — решение и исполнительное распоряжение»,— называется один из подготовленных ко встрече документов.

Предыдущие ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России были приняты ЕС в марте и продлятся до 15 сентября.

В середине апреля глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ЕС может продлить санкции на год вместо шести месяцев. При этом источник в ЕС сообщил СМИ, что Совет не намерен вводить новые ограничение в отношении России.