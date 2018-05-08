В Харьковской области выставили на аукцион памятник Ленину

Управление жилищно-коммунального хозяйства Изюмcкого горсовета Харьковской области выставило на аукцион демонтированный памятник Ленину. Об этом идет речь в информации о лоте, опубликованной на сайте ProZorro.Продажи.

«Скульптура пустотелая, отлита из бронзы творческим объединением «Художник» г. Киев. Высота скульптуры в полный рост – 3,75 м. Надпись на памятнике отсутствует. Ориентировочный вес – 1500 кг», – сказано в описании лота.

Стартовая цена – 522,5 тысяч гривен, размер минимального шага повышения – 5,225 тыс. гривен. Также на сайте опубликованы две фотографии монумента.

Напомним, киевский метрополитен выставил на аукцион два списанных вагона.

Фото: prozorro.sale