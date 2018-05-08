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В Калининграде прошла генеральная репетиция военного парада


Добавлено: 08 май 2018 в 03:00, Категория: Общество
В Калининграде прошла генеральная репетиция военного парада
 












На площади Победы в Калининграде под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Александра Носатова прошла генеральная репетиция военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Репетиция стала завершающей в рамках подготовки войск Калининградского гарнизона к военному параду, который состоится 9 мая.

Всего в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участниками парада в Калининграде было проведено свыше 10 тренировок на территории ВУНЦ ВМФ и три – на площади Победы в Калининграде.

Генеральная репетиция прошла в полном соответствии с порядком проведения парада Победы 9 мая. В ней приняли участие порядка 1800 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона. Кроме того, в репетиции участвовала военная техника, которая была представлена новейшими дистанционно управляемыми специальными транспортными платформами «Платформа - М», бронетранспортерами БТР-82А и автомобилями КамАЗ-4350, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», зенитно-ракетными комплексами «С-400», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», береговыми противокорабельными ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Град», многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и бронетехникой. Всего в состав механизированной колонны включено свыше 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

По завершении генеральной репетиции вице-адмирал Александр Носатов отметил, что силы Балтийского флота готовы к проведению военного парада.


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Добавлено: 08 май 2018 в 03:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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