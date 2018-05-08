В Китае возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам

7 мая в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй Китайской Народной Республики состоялась церемония возложения венков к мемориалу советским и монгольским воинам, павшим при освобождении северо-востока Китая, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В церемонии приняли руководство посольств и военные атташе России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана в КНР, Секретариата Шанхайской Организации Сотрудничества. От китайской стороны на мероприятии присутствовали представители местных органов власти.

Участники и гости церемонии возложили венки и цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, почтили память погибших минутой молчания. У мемориала состоялся небольшой концерт, подготовленный школой при Посольстве России, а затем прошла акция «Журавлик «Надежда»: учащиеся школы под песню «Журавли» запустили в воздух воздушные шары с журавликом, символизирующие память о павших воинах и надежду на мир. По окончании церемонии участники мероприятия осмотрели мемориальный комплекс и посетили музей, посвященный боям за город Чжанбэй.

Мемориал советским и монгольским воинам находится в 230 км от г. Пекина, на вершине горы Ехулин.

Здесь в августе 1945 года советско-монгольские войска под командованием генерала И.А. Плиева в составе 27-й мотострелковой бригады, 30-го мотострелкового полка, 7-й бронетанковой бригады, 3-го артиллерийского полка и частей монгольской кавалерии велись ожесточенные бои с японскими захватчиками. В битве при Ланвогоу японская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 860 человек, в том числе было убито более 200 японских военнослужащих, взято в плен 82 японских офицера и 578 солдат. 54 воинаСоветской Армии и 6 воинов Монгольской Народной Армии отдали свои жизни в этом бою, более трехсот военнослужащих получили ранения.

Первый памятник павшим советским и монгольским воинам в уезде Чжанбэй был установлен местными жителями после окончания боев в августе 1945 года. В 1946 году после ухода советских войск из района Чжанбэй и занятия провинции Чахар гоминдановскими войсками памятник был разрушен. После того, как в 1948 году Народно-освободительная армия Китая восстановила контроль над уездом Чжанбэй, памятник был вновь восстановлен. В 1957 году местным правительством были проведены масштабные работы по созданию нового мемориального комплекса, торжественное открытие которого состоялось 20 октября 1957 года.

Мемориальный комплекс состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 м, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев. Общая площадь комплекса – 396 кв. м.

По данным местных архивов, в братской могиле захоронен прах 60 погибших воинов. Изначально на мемориальной плите было выгравировано по-китайски 53 имени советских и 13 имён монгольских военнослужащих. В результате работы с архивными документами в 2015-2016 гг. были дополнительно установлены имена 16 советских воинов, погибших в ходе боевых действий в этом районе. Монгольская сторона дополнительно установила 43 имени монгольских воинов.

В 2017 году Посольством России в КНР, Посольством Монголии в КНР и местными органами власти была проведена совместная масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих