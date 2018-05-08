В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства."По состоянию на 7 мая 2018 года по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 502 019 переселенцев или 1 227 144 семьи из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 23 апреля 2018 года было взято на учет 1 496 713 переселенцев из Донбасса и Крыма (1 222 289 семей).Отметим, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что переселенцам из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей нужно выдавать денежные средства для приобретения жилья на территории Украины.