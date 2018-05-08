В новой экологической зоне океана биологи открыли больше сотни видов животных

Морские биологи из Оксфордского университета в результате экспедиции в район Бермудских островов пришли к выводу, что в океане следует выделить еще одну экологическую зону, характеризующуюся специфическим набором живых организмов. Исследовав ее, они обнаружили больше ста новых видов.

Обычно толщу воды в океане делят на эвфотическую зону (где возможен фотосинтез), дисфотическую (где фотосинтез незначителен) и афотическую (куда солнечные лучи не проникают, и фотосинтез невозможен). Новая зона получила названия рарифотической, в водах Бермудских островов она простирается на глубине от 130 до 300 метров. Основанием для ее выделения стал уникальный состав ее обитателей. Среди открытых видов мелкие ракообразные из отряда Tanaidacea, кораллы и водоросли.

«Учитывая, что воды в Бермудских островах довольно хорошо изучены на протяжении многих десятилетий, мы, конечно, не ожидали такого большого количества и разнообразия новых видов», – говорит Алекс Роджерс (Alex Rogers), профессор Оксфордского университета и научный руководитель независимой организации «Нектон», которая проводила эту экспедицию. Профессор Роджерс полагает, что открытие совершенно новой изобилующей жизнью океанской зоны показывает, что разнообразных видов живых организмов, чем считалось ранее.

Фото: Nekton

«Средняя глубина океана составляет 4200 метров. Если жизнь на сравнительно небольших глубинах настолько плохо документирована, это подрывает уверенность в существующем понимании того, как картина жизни изменяется с глубиной – добавляет он. – Это показывает, насколько мало мы знаем и насколько важно документировать эту неизвестную область, чтобы гарантировать, что ее будущее будет защищено».

Следующая экспедиция исследовательской группы будет проведена в Индийском океане. Ученые собираются работать в водах у Сейшельских, Андаманских, Мальдивских островов, Маврикия и Суматры.