В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России: началась разгрузка

Семьдесят шестой гуманитарный конвой МЧС России сегодня прибыл в оккупированные Донецк и Луганск.

В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщили: «Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации прибыл в Донецк».

Отмечается, что сейчас начался процесс разгрузки на двух складах в Донецке.

В «ЛНР» сообщили, что 10 автомобилей российских спасателей доставили в ОРЛО 136,3 тонны гуманитарного груза, в том числе — 39,2 тонны (5682 единицы) продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до года, 95,5 тонны (12 742 единицы) продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет, 0,8 тонны учебной литературы и 0,68 тонны медицинского имущества.