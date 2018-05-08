В преддверии празднования Дня Победы Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы, посвященные событиям и людям, которые стали прототипами известных фильмов о Великой Отечественной войне

Представленные в мультимедийном разделе документы из фондов Центрального архива Минобороны России посвящены мужеству и героизму защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа – военные киноленты: «В небе «ночные ведьмы» (киностудия им. Горького, 1981 г.), «Экипаж машины боевой» (Одесская киностудия, 1983 г.), «Батальоны просят огня» (Мосфильм, 1985 г.), «Аты-баты, шли солдаты» (киностудия им. Довженко, 1976 г.), «Командир счастливой «Щуки» (Мосфильм, 1972 г.).

Пользователи смогут ознакомиться с оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и соединений, славные боевые дела которых легли в основу киношедевров.

Особый интерес вызовут представленные в разделе личные дела, наградные листы и военные фотографии героев войны – прототипов героев киноэкрана. К примеру, в разделе размещены фотопортрет военных лет командира авиаполка «ночных ведьм» Евдокии Бершанской и кадры с её героиней в фильме, которую сыграла актриса Валерия Заклунная. Интересно будет также ознакомиться с личными делами командиров подводных лодок «Щ-403» и «Щ-422» Семена Коваленко и Федора Видяева, ставших прообразом капитана Строгова и событий, описываемых в фильме «Командир счастливой «Щуки».

Из документов, посвященных событиям фильма «Аты-баты, шли солдаты», пользователи смогут узнать документальные подробности страшного боя в марте 1943 года, когда 25 пехотинцев лейтенанта Петра Широнина ценой собственных жизней не пропустили, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года личному составу 8 стрелковой роты 78-го гвардейского полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии было присвоено высшее звание Героя Советского Союза. О событиях ожесточенных боев рассказывают также оперативные сводки, письма командования семьям героев, наградные документы и газетные вырезки военных лет.

В разделе представлены архивные документы, повествующие о героических моментах битвы за Днепр, известные кинозрителю по фильму «Батальоны просят огня». Накал боев, героизм воинов Красной Армии в ходе форсирования реки и занятии высот отражены в журналах боевых действий войск Воронежского фронта и наградных документах командиров частей.

Большой интерес интернет-пользователей вызовут документы, послужившие основой военной драмы «Экипаж машины боевой» об участии советских танкистов в битве на Курской дуге.

Сюжетом этой киноленты стали события из жизни сценариста фильма Александра Милюкова, который во время Великой Отечественной воевал танкистом и, в том числе, принимал участие в боевых действиях в Курской битве летом 1943 года.

Минобороны России публикует исторические документы в целях сохранения исторической правды и воспитания граждан на примерах беззаветного служения Отечества.