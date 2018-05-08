В России появится компания для цифровизации экономики

В России появится компания «МФ технологии» (МФТ) для реализации проектов в сфере цифровой экономики. Она будет оценена в 450 млн долларов. Ее создадут «МегаФон», Газпромбанк, «Ростех» и USM Holdings Алишера Усманова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, осведомленные о сделке.

По их словам, «МегаФон» вложит в МФТ 5,23% экономической и 58,87% голосующей доли в холдинге Mail.ru Group — 11,5 миллиона акций класса А, взамен на 45% акций «МФ технологии» для своей «дочки» Lefbord Investments Ltd.

Газпромбанк получит 35% МФТ за 157,5 млн долларов, «Ростеху» достанется 11% новой компании за 49,5 млн долларов, USM Holdings— 9% акций за 40,5 млн долларов.

Источники «Коммерсантъ» сообщают, что по итогам сделки Mail.ru Group получит доступ к кредитам Газпромбанка и сможет предлагать цифровые банковские продукты. «МегаФон» планирует развивать программные продукты для цифровизации работы крупных компаний на базе блокчейна.

Кроме того, участники сделки создадут дополнительную компанию Digital JV для развития высокотехнологичных сервисов в рамках общей финансовой цифровой платформы.