В России появятся экотехнопарки для отходов

Показать меню
Актуально
Мартиросян заявил, что Головкин удивил его в бою за титулы WBC и WBA - 10:33 Мартиросян заявил, что Головкин удивил его в бою за титулы WBC и WBA Кузнецов: "Вашингтон" в третьем периоде матча с "Питтсбургом" был единым целым - 10:44 Кузнецов: Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Швейцарии - 10:56 Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Швейцарии Как тебе такое, Порошенко? Илон Маск открывает кондитерскую фабрику - 11:02 Как тебе такое, Порошенко? Илон Маск открывает кондитерскую фабрику Юрист рассказал о желании Трампа сменить власть в Иране - 11:05 Юрист рассказал о желании Трампа сменить власть в Иране Владимиру Этушу второй раз исполнилось 95 лет - 11:05 Владимиру Этушу второй раз исполнилось 95 лет Протесты против Макрона собрали десятки тысяч человек - 11:05 Протесты против Макрона собрали десятки тысяч человек В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы - 11:05 В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы Украина решила изучить готовность жителей юга России к протестам - 11:06 Украина решила изучить готовность жителей юга России к протестам В День Победы флотские повара приготовят более 12 тысяч порций фронтовой каши - 11:19 В День Победы флотские повара приготовят более 12 тысяч порций фронтовой каши Три огромных корабля пришельцев замечены над военно-воздушной базой США - 11:26 Три огромных корабля пришельцев замечены над военно-воздушной базой США Наталья Водянова и Антуан Арно стали гостями вечеринки в стиле 80-х - 11:49 Наталья Водянова и Антуан Арно стали гостями вечеринки в стиле 80-х Турция грозит США ответом на санкции за С-400 - 12:07 Турция грозит США ответом на санкции за С-400 На Балтийском флоте во время празднования Дня Победы пройдут десятки - 12:12 На Балтийском флоте во время празднования Дня Победы пройдут десятки торжественных мероприятий Россиянин Простокишин победил в общем зачете веломногодневки "Пять колец Москвы" - 12:35 Россиянин Простокишин победил в общем зачете веломногодневки Сэр Алекс Фергюссон попал в больницу с кровоизлиянием - 12:41 Сэр Алекс Фергюссон попал в больницу с кровоизлиянием Макрон пожелал «исторического диалога» с Путиным - 12:41 Макрон пожелал «исторического диалога» с Путиным
» » В России появятся экотехнопарки для отходов

В России появятся экотехнопарки для отходов


Добавлено: 08 май 2018 в 09:40,
В России появятся экотехнопарки для отходов

В России с 2019 года появятся экотехнопарки для отходов. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишет газета «Известия».

Минпромторг предлагает внести поправки в ФЗ «О промышленной политике». Экотехнопарки будут представлять собой  мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы. Кроме того, из вторичных ресурсов будут создавать новые товары.

Чтобы стимулировать бизнес входить в такие кластеры и создавать новые заводы, государство предоставит субсидии на процентные ставки по кредитам, а также компенсирует часть прямых затрат на строительство. 

Читайте по теме

Минпромторг предложил построить мусоросортировки в Московском регионе в рамках концессий


Ранее Минпромторг предложил построить 10-12 мусоросортировочных комплексов в Москве и семь в Московской области в рамках концессий с правительствами регионов для того, чтобы решить проблему с коммунальными отходами. Указывается, что в будущем такие комплексы могут стать полноценными экотехнопарками и позволят перерабатывать до 40-50% мусора.

Также сообщалось, что для российских операторов мусорных свалок могут ввести обязательное страхование. Соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина направила Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита». Обязательное страхование деятельности и ответственности операторов мусорных полигонов будет составлять не менее 50 млрд руб. 

Согласно экспертным оценкам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, в России насчитывается около 15 тысяч официальных свалок. Они занимают площадь, равную четырём миллионам гектаров, что сопоставимо с территорией Швейцарии и Нидерландов.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

В Кургане демонтировали баннеры с орфографическими ошибками, изготовленные ко Дню Победы


Курганцы в соцсетях возмущаются нелепыми ошибками на городских плакатах ко Дню Победы


Путин приехал на инаугурацию на новом российском автомобиле проекта «Кортеж»


Материалы по теме:

Минпромторг согласен с идеей ввести в России день скидок
Минпромторг хочет сражаться с поддерками люксовых брендов
СМИ: Минпромторг предложил "Ростех" как единого оператора хранения данных
IKEA решила экспортировать произведенные в России товары
Добавлено: 08 май 2018 в 09:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Джессика Симпсон отметила день рождения дочери в стиле фильма

Джессика Симпсон отметила день рождения дочери в стиле фильма "Величайший шоумен"

Стало известно, что предъявила Медведева Тутберидзе после Олимпиады

Стало известно, что предъявила Медведева Тутберидзе после Олимпиады

Пушков: США рассматривают войну как способ «смены режима» в Иране

Пушков: США рассматривают войну как способ «смены режима» в Иране

В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы

В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы

Новости России
еще новости
Скончался писатель и искусствовед Михаил Герман

Скончался писатель и искусствовед Михаил Герман

СМИ: В российских школах может появиться диетическое меню

СМИ: В российских школах может появиться диетическое меню

Жилой дом в Саратове, где обрушилась пятиэтажная секция, не был аварийным

Жилой дом в Саратове, где обрушилась пятиэтажная секция, не был аварийным

Медведев предложил кандидатуру Чуйченко на пост вице-премьера

Медведев предложил кандидатуру Чуйченко на пост вице-премьера

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителями

Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителями

Принц Джордж и принцесса Шарлотта понесут цветы к алтарю на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Принц Джордж и принцесса Шарлотта понесут цветы к алтарю на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Саймон Марданшин рассуждает о смысле жизни

Саймон Марданшин рассуждает о смысле жизни

Кимоведение: путь Ким Кардашьян от стилиста Пэрис Хилтон до суперзвезды

Кимоведение: путь Ким Кардашьян от стилиста Пэрис Хилтон до суперзвезды

Новости политики
еще новости
Дмитрий Медведев предложил Силуанова на пост первого вице-премьера

Дмитрий Медведев предложил Силуанова на пост первого вице-премьера

Суперавианосец «Шторм» не ограничится одним экземпляром

Суперавианосец «Шторм» не ограничится одним экземпляром

В Украину с рабочим визитом приедет президент Эстонии

В Украину с рабочим визитом приедет президент Эстонии

Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России

Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России

Новости экономики
еще новости
Проект оборонного бюджет США предусматривает $ 250 млн для Украины

Проект оборонного бюджет США предусматривает $ 250 млн для Украины

Цена на бензин в разных странах мира: эксперты опубликовали данные

Цена на бензин в разных странах мира: эксперты опубликовали данные

Миллиардер Уоррен Баффет назвал биткойн

Миллиардер Уоррен Баффет назвал биткойн "крысиным ядом в квадрате"

Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Новости общества
еще новости
Корабли Северного флота примут участие в торжествах, посвящённых Дню Победы

Корабли Северного флота примут участие в торжествах, посвящённых Дню Победы

Странная атака ВСУ: силовики расстреляли свой БМП – Донбасс, хроника событий

Странная атака ВСУ: силовики расстреляли свой БМП – Донбасс, хроника событий

Миллионер из Черкасс: 7-летний мальчик стал самым молодым богачом Украины

Миллионер из Черкасс: 7-летний мальчик стал самым молодым богачом Украины

В преддверии празднования Дня Победы Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы, посвященные событиям и людям, которые стали прототипами известных фильмов о Великой Отечественной войне

В преддверии празднования Дня Победы Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы, посвященные событиям и людям, которые стали прототипами известных фильмов о Великой Отечественной войне

Происшествия
еще новости
Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

Новости Украины
еще новости
Никитовский район Горловки попал под обстрел: повреждены жилые

Никитовский район Горловки попал под обстрел: повреждены жилые

Гиркин жестко высмеял стремления «внука бабушки из Рекъявика» присоединиться к РФ

Гиркин жестко высмеял стремления «внука бабушки из Рекъявика» присоединиться к РФ

Окраины Горловки попали под вечерний обстрел: ранена женщина

Окраины Горловки попали под вечерний обстрел: ранена женщина

СМИ: в ОАЭ задержали экс-министра Рудьковского

СМИ: в ОАЭ задержали экс-министра Рудьковского

Мировые новости
еще новости
Ученые назвали лучший способ пoбopoть oжиpeниe, дeпpeccию и выcoкoe дaвлeниe

Ученые назвали лучший способ пoбopoть oжиpeниe, дeпpeccию и выcoкoe дaвлeниe

Ученые определили молекулу, которая поддерживает производство клеток крови при диетическом стрессе

Ученые определили молекулу, которая поддерживает производство клеток крови при диетическом стрессе

В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей

В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей

Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского

Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского




Лента новостей
Конгресс США хочет ввести санкции против поставщиков российского ОПК? - 08:56 Конгресс США хочет ввести санкции против поставщиков российского ОПК?Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителями - 08:49 Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителямиСтранная атака ВСУ: силовики расстреляли свой БМП – Донбасс, хроника событий - 08:39 Странная атака ВСУ: силовики расстреляли свой БМП – Донбасс, хроника событийГлавы МИД Японии и РФ встретятся в Москве - 08:33 Главы МИД Японии и РФ встретятся в Москве«Бессмертный полк» прошёл по Филадельфии (ВИДЕО) - 08:26 «Бессмертный полк» прошёл по Филадельфии (ВИДЕО)В Сирии разбился российский вертолет Ка-52 - 07:55 В Сирии разбился российский вертолет Ка-52Принц Джордж и принцесса Шарлотта понесут цветы к алтарю на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри - 07:19 Принц Джордж и принцесса Шарлотта понесут цветы к алтарю на свадьбе Меган Маркл и принца ГарриМиллионер из Черкасс: 7-летний мальчик стал самым молодым богачом Украины - 07:18 Миллионер из Черкасс: 7-летний мальчик стал самым молодым богачом УкраиныМемория. Николай Новиков - 07:05 Мемория. Николай НовиковЦена на бензин в разных странах мира: эксперты опубликовали данные - 06:54 Цена на бензин в разных странах мира: эксперты опубликовали данныеПоле боя — Украина: Германия оценила вероятность военного столкновения Европы и России - 06:49 Поле боя — Украина: Германия оценила вероятность военного столкновения Европы и РоссииВ преддверии празднования Дня Победы Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные - 06:33 В преддверии празднования Дня Победы Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы, посвященные событиям и людям, которые стали прототипами известных фильмов о Великой Отечественной войнеВ Бундестаге оценили вероятность военного столкновения России и Европы - 06:25 В Бундестаге оценили вероятность военного столкновения России и ЕвропыУкраинский футболист поделился впечатлениями от победы в АПЛ (ФОТО) - 06:14 Украинский футболист поделился впечатлениями от победы в АПЛ (ФОТО)
Последние новости
Дэвид Немировски назначен главным тренером нижегородского ХК "Торпедо" - 10:01 Дэвид Немировски назначен главным тренером нижегородского ХК Проект оборонного бюджет США предусматривает $ 250 млн для Украины - 10:00 Проект оборонного бюджет США предусматривает $ 250 млн для Украины Никитовский район Горловки попал под обстрел: повреждены жилые - 09:54 Никитовский район Горловки попал под обстрел: повреждены жилые Корабли Северного флота примут участие в торжествах, посвящённых Дню Победы - 09:49 Корабли Северного флота примут участие в торжествах, посвящённых Дню Победы В ЕС обсудят введение новых антироссийских санкций - 09:42 В ЕС обсудят введение новых антироссийских санкций Умер писатель и искусствовед Михаил Герман - 09:42 Умер писатель и искусствовед Михаил Герман Акция «Бессмертный полк» пройдет в Минске вопреки запрету - 09:42 Акция «Бессмертный полк» пройдет в Минске вопреки запрету Минобороны опубликовало документы о прообразах героев военных фильмов - 09:42 Минобороны опубликовало документы о прообразах героев военных фильмов СМИ сообщили о переносе пусков с Восточного из-за импортозамещения - 09:41 СМИ сообщили о переносе пусков с Восточного из-за импортозамещения СМИ сообщили о решении Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном - 09:41 СМИ сообщили о решении Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном Егоров будет утвержден главой судейского департамента РФС по окончании ЧР - 09:35 Егоров будет утвержден главой судейского департамента РФС по окончании ЧР ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО) - 09:26 ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО) Дмитрий Медведев предложил Силуанова на пост первого вице-премьера - 09:05 Дмитрий Медведев предложил Силуанова на пост первого вице-премьера
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"