В России появятся экотехнопарки для отходов

В России с 2019 года появятся экотехнопарки для отходов. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишет газета «Известия».

Минпромторг предлагает внести поправки в ФЗ «О промышленной политике». Экотехнопарки будут представлять собой мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы. Кроме того, из вторичных ресурсов будут создавать новые товары.

Чтобы стимулировать бизнес входить в такие кластеры и создавать новые заводы, государство предоставит субсидии на процентные ставки по кредитам, а также компенсирует часть прямых затрат на строительство.

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Минпромторг предложил построить мусоросортировки в Московском регионе в рамках концессий

Ранее Минпромторг предложил построить 10-12 мусоросортировочных комплексов в Москве и семь в Московской области в рамках концессий с правительствами регионов для того, чтобы решить проблему с коммунальными отходами. Указывается, что в будущем такие комплексы могут стать полноценными экотехнопарками и позволят перерабатывать до 40-50% мусора.

Также сообщалось, что для российских операторов мусорных свалок могут ввести обязательное страхование. Соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина направила Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита». Обязательное страхование деятельности и ответственности операторов мусорных полигонов будет составлять не менее 50 млрд руб.

Согласно экспертным оценкам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, в России насчитывается около 15 тысяч официальных свалок. Они занимают площадь, равную четырём миллионам гектаров, что сопоставимо с территорией Швейцарии и Нидерландов.

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