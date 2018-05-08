В сети появился новый мем с участием Поклонской

В соцсети попал кадр с участием «скучающей» Натальи Поклонской у входа в Андреевский зал Кремля, во время инаугурации Путина. Его сразу разобрали на интернет мемы.

#поклонская pic.twitter.com/oabZ76RKmd

— German Gotlib (@GermanGotlib) 7 мая 2018 г.

Две главные новости дня в одном кадре: тачка и тёлка #поклонская pic.twitter.com/p2ZpCkR6cw

— PabloFromMexico (@PabloMexikansky) 7 мая 2018 г.

«Лучше фото с инаугурации уже не будет. Она ждала Николая II, но он не вышел”» - Ироничная подпись Алексея Навального, главы ФБК.

«Томимый несбыточной голубой мечтой самому пройтись по кремлёвской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией, он невольно продолжил обнажать «лучшие из лучших» своих качеств» - ответ Поклонской не заставил себя долго ждать.

Она назвала оппозиционера «мелким пакостником», не к месту упомянувшем о Николае II, которого считают прославленным святым, тем самым желая задеть ее чувства еще сильнее. Парламентарий предположила, что таким образом Алексей стремиться завоевать одобрение определенных личностей желающих превращения россиян в людей потерявших связь с корнями.