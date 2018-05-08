В Сирии рухнул российский Ка-52

На востоке Сирии при выполнении планового полета потерпел крушение российский вертолет Ка-52, сообщает в понедельник Министерство обороны РФ.

Оба пилота погибли. Их тела были найдены и доставлены на аэродром базирования поисково-спасательной группой.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

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