В США оценили ситуацию вокруг поставок российского оружия в другие страны

Вторичные санкции США против покупающих российские оружие стран могут навредить США. Такое мнение выразила глава программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Ольга Оликер.

Оликер заявила, что российская сторона продает вооружение «многим, кто не обязательно хочет искать альтернативу». Она подчеркнула, что Вашингтон «не обязательно является такой альтернативой».

Эксперт добавила, что возможность санкций против покупателей российского оружия сформулирована в американском законе расплывчато. По ее мнению, трудно представить, чтобы США выступили против Индии из-за того, что она покупает большую часть оружия в России. Также Оликер подчеркнула, что турецкая сторона дала понять, что делает то, что считает нужным.