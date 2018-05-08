В США ввели новые санкции против «Рособоронэкпорта»

Госдепартамент США ввел новые санкции в отношении акционерного общества «Рособоронэкспорт». В тексте заявления говорится о нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение о санкционирования «Рособоронэкспорта» было принято 30 апреля. Документ утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд.

Срок действия санкций составляет два года. Уменьшить его может госсекретарь США Майкл Помпео в случае принятия такого решения.