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В США ввели новые санкции против «Рособоронэкпорта»


Добавлено: 08 май 2018 в 17:55, Категория: Новости на сегодня
В США ввели новые санкции против «Рособоронэкпорта»

Госдепартамент США ввел новые санкции в отношении акционерного общества «Рособоронэкспорт». В тексте заявления говорится о нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение о санкционирования «Рособоронэкспорта» было принято 30 апреля. Документ утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд.

Срок действия санкций составляет два года. Уменьшить его может госсекретарь США Майкл Помпео в случае принятия такого решения.


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Добавлено: 08 май 2018 в 17:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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