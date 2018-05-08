В Украину с рабочим визитом приедет президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Украину с официальным визитом, который назначен на 22-26 мая.Запланированы встречи Кальюлайд с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе и спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Кроме того, лидер Эстонии выступит на бизнес-семинаре в Киеве и пообщается с местными предпринимателями.Также Кальюлайд также планирует посетить Восточную Украину, встретиться с главой Харьковской ОГА и узнать о ходе восстановления пострадавших во время боевых действий районов.