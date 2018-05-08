В Военной академии связи в Петербурге прошли праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы

В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного в Санкт-Петербурге прошли праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы.

В актовом зале военного вуза состоялось торжественное собрание и концерт, на который были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, а также почетные гости.

По окончании торжественных мероприятий ветераны были приглашены угоститься у развернутой полевой кухни. Здесь их поздравил глава администрации Калининского района В. Пониделко, с концертной программой выступили коллективы художественной самодеятельности.

Также ветеранам Великой Отечественной войны были вручены памятные подарки.