ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО)

Сегодня с утра не прекращается обстрел украинскими оккупантами Горловки и её окрестностей.

Об этом «Русской Весне» сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько.

Так, зафиксировано уже несколько попаданий по посёлку Зайцево. В частности по ул. Карбышева — в дом 70 прямое попадание (см. фото), в домах 75, 75а повреждено остекление.

Перебит газопровод по улицам Седова и Гайдара — дом № 31 по Седова принял на себя украинский снаряд — прямое попадание в хозпостройки. Дом № 19 по той же улице — в крышу дома, оборваны электрические провода.

Также сообщается о попадании украинского снаряда в дом № 10 по улице Клеверной.

Напомним, оперативное командование ВС ДНР на минувшей неделе предупреждало о сменившейся тактике украинских оккупантов — регулярные обстрелы в темное время суток сменились внезапными атаками утром и днём.

«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.