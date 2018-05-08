Ветераны ВОВ и юнармейцы провели патриотические акции в детских садах Новосибирской области

Юнармейцы города Бердска в Новосибирской области совместно с ветеранами Великой Отечественной войны в преддверии 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне посетили детский сад «Шустрик».

Юноши и девушки военно-патриотических клубов торжественно внесли флаг РФ и продемонстрировали детсадовцам основы строевой подготовки. А ветераны ВОВ, родные Героев России и участников локальных конфликтов, погибших при исполнении служебного долга, выступили перед ребятами с напутственным словом.

Воспитанники детского сада подготовили для гостей мероприятия праздничный концерт с патриотическими номерами и песнями военных лет. Для юнармейцев такие акции уже стали традицией. Юноши и девушки юнармейских организаций Бердска посещали детские сады Новосибирской области в рамках празднования Дня защитника Отечества. Как отметили участники мероприятия, такие акции направлены на патриотическое воспитание воспитанников детских садов.