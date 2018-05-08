Виктор Файзулин уже больше персонаж футбольного мема, чем игрок. К сожалению…

Десять лет назад футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с юным парнем из "Спартака-Нальчика", мало кому известным Виктором Файзулиным. Тогда, в 2008 году, быстро влившийся в основу нового клуба полузащитник – один из творцов успеха команды в еврокубках, сейчас – главный персонаж футбольных мемов. Глупые насмешки про травму футболиста, не выходившего на поле почти три года, будоражат социальные сети до сих пор. Но так ли был плох последний обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" в годы своего расцвета?

Да, Виктор Файзулин действительно последний игрок в составе санкт-петербургской команды, который застал победную европейскую историю 2008 года. Да не просто застал, а был одним из главных творцов той самой победы. Свой первый матч за клуб Виктор провел именно в плей-офф Кубка УЕФА. Дик Адвокат не испугался поставить молодого игрока в среднюю линию на матч 1/16 финала с "Вильярреалом". Виктор переигрывал Санти Касорлу в центре поля, начиная атаки российской команды. Этот матч стал ключевым для полузащитника, после него он сходу закрепился в основном составе, и атакующую линию "Зенита" уже не могли представить без Аршавина, Погребняка и … Файзулина. Гол в ворота "Баварии" в полуфинале того еврокубка – отличное тому доказательство.

В 2013 году многие верили, что Файзулин сможет стать лидером сборной, способности и талант у него были. Да и главный тренер национальной команды Фабио Капелло игрока вызывал регулярно. В марте того года сборная России играла товарищеский матч с бразильцами, и Файзулин завершил безумный прорыв российских игроков голом.

Чемпионат мира 2014 года должен был стать важнейшим турниром в карьере Файзулина, но исход мы все, увы, знаем… Сборная провалилась, а Виктор попал в череду травм, вернуться из которой так и не сумел. Виктор Файзулин – российский Андрес Иньеста того времени. Безусловно, его карьера могла получиться более яркой, но травмы… всему виной травмы…

За последние два с половиной календарных года на счету Файзулина 0 матчей за клуб! Проблема с коленом в итоге переросла в хроническую.

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"К сожалению, Файзулин опять был прооперирован. Еще 2 месяца (проведет) на костылях, а потом (будет) восстановление", — говорил в марте 2017 года главный тренер "Зенита" Мирча Луческу. Подобные сообщения появлялись одно за другим. И уже трудно было поверить, что Виктор реально сможет вернуться в большой футбол.

В апреле этого года "Зенит" на официальной странице в Twitter опубликовал видео, где полузащитник проводил индивидуальную тренировку. Оно было подписано просто: "Когда не надо лишних слов".

Когда не надо лишних слов... pic.twitter.com/4Mbn4MOSJk

— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 17 апреля 2018 г.

Сейчас Файзулину 32 года. Реально ли вообще после 30 вернуться на поле, да и еще и при трехлетнем отсутствии игровой практики? Вот только возраст тут, скорее всего, не главное. Куда важнее здоровье. Которого, судя по всему, не будет уже никогда.

Виктор Файзулин – человек с трагической судьбой, что-то вроде Семена Мармеладова из "Преступления и наказания"… Персонаж из романа Федора Достоевского после сокращения на работе уже не смог вернуться назад. Хочется верить, что Виктора Файзулина нечто подобное не настигнет, и он все-таки еще сможет нас порадовать, пусть и не в самом сильном клубе, пусть и не в самой сильной лиге…