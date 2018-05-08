Власти Москвы разрешили акцию в защиту интернета на проспекте Сахарова

Московский власти и инициативная группа граждан пришли к соглашению относительно массовой акции в защиту интернета, запланированной на 13 мая, сообщил «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Черников отметил: «Организаторы прислали свое согласие на проведение мероприятия "В защиту интернета" в воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Акция начнется в 14:00, заявленная численность участников — до 5 тысяч человек».

Напомним, 30 апреля в Москве прошла акция в поддержку мессенджера Telegram, который Роскомнадзор пытается заблокировать по решению суда. Организаторы заявили, что на акцию вышли около 12 тысяч человек, полицейские оценили количество участников в 7,5 тысяч человек.

1 мая аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.