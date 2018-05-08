Волкер: оружие дается Украины не для атаки на Россию

Предоставление Украине оружия и усиление ее оборонного потенциала направлено не на то, чтобы атаковать или провоцировать РФ, а для сдерживания России от расширения агрессии. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Укринформ.

«Что касается Украины, соотношение сил здесь является очень четким. Россия сосредоточила гораздо большие силы на востоке Украины и вокруг, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь», – сказал он.

По словам Волкера, не стоит вопрос о том, что надо укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцирования этой страны.

«Ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию», – считает дипломат.

Также спецпредставитель США назвал уместным создание большего потенциала для повышения цены для России, «если она захочет расширить контроль над украинской территорией».

В связи с этим, Волкер заявил, что «сдерживание России от дальнейшей агрессии» – это то, чего хотели бы добиться США и союзники.

Ранее Курт Волкер заявил, что единственное опасное место в Украине – где находятся российские солдаты.

Фото: УНИАН