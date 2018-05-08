Возможный преемник Си Цзиньпина сядет пожизненно за коррупцию

Бывший член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретарь парткома города Чунцина Сунь Чжэнцай приговорен к пожизненному заключению по обвинению в коррупции, сообщает CNN.

Как отмечают СМИ, Сунь Чжэнцая рассматривали в качестве преемника действующего председателя КНР Си Цзиньпина.

Сунь Чжэнцай признан виновным в получении взяток с использованием служебного положения на сумму 27 млн долларов как наличными, так и в имущественной форме. Осужденный признал свою вину и отказался обжаловать приговор.