В США сломался новейший авианосец

Новейший авианосец военно-морских сил США Gerald Ford был вынужден вернуться в порт после поломки во время плавания, сроки начала его боевой службы сдвинуты на 2022 год, передает агентство Блумберг.

По данным агентства, технические проблемы с «главным упорным подшипником» энергетической установки на борту авианосца были выявлены еще в январе и все еще не устранены. При этом представители ВМС сообщили об инциденте только несколько недель назад в ходе бюджетных слушаний в конгрессе.

Как сообщается, аналогичная поломка уже происходила во время ходовых испытаний самого дорогого корабля ВМС США в апреле 2017 года.

Ранее планировалось, что авианосец начнет боевую службу в рядах американского флота в 2019 году, однако теперь этот срок сдвинут на 2022 год, сообщает агентство.

США начали строительство новейшего авианосца USS FORD в 2009 году, с этого времени бюджет проекта увеличился на 22% и достиг 12,9 миллиарда долларов. Многократные задержки на этапе строительства, а также огромная стоимость флагманского корабля вызывает критику со стороны американских законодателей в адрес Пентагона и ВМС страны.