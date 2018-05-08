Вячеслав Володин поздравил ветеранов с Днём Великой Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с ветеранами в Государственной Думе поздравил их с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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«9 Мая — это главный праздник в нашей стране. Это День Победы, которую вы, дорогие ветераны, вынесли на своих плечах, освободив весь мир от фашизма. «Коричневая чума» охватила практически всю Европу, и именно вы уничтожили эту заразу, тех, кто хотел истребить многие народы», — сказал он.

Спикер подчеркнул, что этот праздник всегда будет являться источником гордости и духовных сил российского народа.

9 Мая в России отмечается День Победы. В этот день в 1945 году в 00:43 по московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.

Праздник установлен Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом России 13 марта 1995 года. Впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.

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