Ядерный удар РФ может уничтожить более 140 городов США - американский ученый

Профессор американского Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг спрогнозировал, какие последствия будут от двух массивных ядерных ударов России по США. Об этом сообщает газета National Interest.

Согласно его расчетам, после первой атаки будет уничтожен 131 американский город. В результате погибнет около 70 миллионов человек. По словам ученого, такие данные получаются с учетом того, что Россия будет отбивать попытки США нанести ответный удар. После частичного уничтожения российского арсенала контратакой, Москва нанесет второй удар, который приведет к гибели 28 миллионов человек и разрушению 12 городов.

Кроениг заявил, что Вашингтон должен сохранить ядерный арсенал, чтобы избежать подобных потерь. По его подсчетам, если американская сторона уничтожит свои межконтинентальные баллистические ракеты, то потери возрастут до 82 миллионов при первой же атаке России.